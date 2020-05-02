Сидорчук: Гравці Динамо готові до навантажень

Гравці Динамо підтримують свій фізичний стан та готові до зборів перед відновлення сезону.

Про це розповів півзахисник киян Сергій Сидорчук.

"У фізичному плані, вважаю, проблем не повинно бути. Все-таки ми постійно працювали індивідуально, виконували завдання тренерів, а останні два тижні займаємося в групах по 3-5 чоловік. З'явилося хоч якесь відчуття футболу. Тонус, звичайно, не той, але у фізичному плані я думаю, що ми будемо готові до будь-яких навантажень на зборах перед поновленням сезону. Аби тільки дали на це добро", - сказав Сидорчук.