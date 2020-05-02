Зінченко вказав на схожість між Шевченком та Гвардіолою

Олександр Зінченко прокоментував роботу з Андрієм Шевченком та Хосепом Гвардіолою

Джерело - УАФ.

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко порівняв наставника містян Хосепа Гвардіолу і головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

Про це розповів сам футболіст.

"Вони обидва дуже добре розбираються в тактиці. Наприклад, ми дуже добре вивчили Португалію. Так, десь нам пощастило. У португальців були моменти, включаючи поперечину, але ми вичавили максимум, виконали установку тренерського штабу і добилися результату.

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Філософія гри, розстановка футболістів, контроль м'яча, дистанція, згуртованість на полі – за всіма цими критеріями і показниками Шевченко і Гвардіола дуже схожі. Тому, коли я приїжджаю в збірну України з Манчестер Сіті, мені не треба перебудовуватися", - відзначив Зінченко.

Нагадаємо, конкурент Зінченка може перейти у Лейпциг.