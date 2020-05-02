Джерело - sport.ua.
Контракт нападника Луїса Суареса з Барселоною закінчується влітку 2021 року, а продовжувати угоду з 33-річним уругвайцем каталонці не планують.
Про це повідомляє Marca.
Суарес може покинути Барселону вже в кінці нинішнього сезону. Інтерес до нього проявляють ряд клубів МЛС, включаючи Інтер Маямі Девіда Бекхема.
Водночас, Барселона вже працює над пошуком заміни Суаресу. Розглядаються кандидатури Лаутаро Мартінеса, Тімо Вернера і Неймара.
Нагадаємо, Мессі визнаний найкращим футболістом XXI століття.