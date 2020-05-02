В луганській Зорі з приходом Віктора Скрипника змінився підхід до тренувань, а також філософія.

Про це розповів капітан команди Микита Каменюка.

"Команда йде зараз на другому місці. Ми на ходу. Відносно емоційної складової, тобто, безумовно, різниця в емоціях. Віктор Анатолійович інший за складом характеру. Все більш спокійно. Не так емоційно, як раніше. Змінився підхід і тренування змінилися, змінилася філософія. Все виважено, грамотно і доступно", - сказав Каменюка.