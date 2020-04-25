 Зоря готує трансфер хавбека Динамо Андрієвського | Футбол | Champion.com.ua
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Зоря готує трансфер хавбека Динамо Андрієвського

Сьогодні 15:13 723 0
Олександр Андрієвський влітку може змінити клуб
Зоря готує трансфер хавбека Динамо Андрієвського
#Зоря, #Динамо

Джерело - dynamomania.com.

Луганська Зоря у зимове трансферне вікно намагалася підписати півзахисника Динамо Олександра Андрієвського.

Про це повідомляє dynamomania.com.

Луганчани можуть повернутися до кандидатури півзахисника під час наступного трансферного вікна.

Хавбек уже має досвід виступів за Зорю. У сезоні 2017/18 він грав за луганців на правах оренди (25 матчів у всіх турнірах, 3 м'ячі).

У нинішньому сезоні Андрієвський лише 4 матчі в усіх турнірах, результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, Динамо вдвічі зменшило зарплату футболістам.

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