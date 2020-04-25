Олександр Андрієвський влітку може змінити клуб

Луганська Зоря у зимове трансферне вікно намагалася підписати півзахисника Динамо Олександра Андрієвського.

Про це повідомляє dynamomania.com.

Луганчани можуть повернутися до кандидатури півзахисника під час наступного трансферного вікна.

Хавбек уже має досвід виступів за Зорю. У сезоні 2017/18 він грав за луганців на правах оренди (25 матчів у всіх турнірах, 3 м'ячі).

У нинішньому сезоні Андрієвський лише 4 матчі в усіх турнірах, результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, Динамо вдвічі зменшило зарплату футболістам.