Невілл назвав ціль Роналду у футболі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду хоче перевершити досягнення Пеле.

Про це розповів колишній захисник Манчестер Юнайтед Гарі Невілл.

"Його прагнення стати кращим в світі було позамежним. Він був одним з небагатьох футболістів з тих, з якими я грав, який публічно оголосив, що для нього важливі індивідуальні нагороди.

Роналду просто хотів бути кращим, і те, що він робив протягом багатьох років, було абсолютно винятковим. Його досягнення дивні, він важко працював для цього. У нього є нав'язлива ідея забивати голи і віддавати всього себе кожен день, перебуваючи в найкращій формі, в якій він тільки може бути. Думаю, його професіоналізм зростає з кожним роком.

Вважаю, що він планує продовжити і побити рекорд Пеле (за забитими м'ячами). Він хоче бути найбільшим гравцем всіх часів, це його єдина мета. Беручи це до уваги, його команди будуть вигравати трофеї і досягати успіху", - розповів Невілл.