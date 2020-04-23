 Левченко назвав тренера, який може навести порядок у Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Маскаєв: Кличко був ніхто. У мене він з кутка в куток літав
Сьогодні 15:10 5361 2
УЄФА назвав три умови, при яких клуби можуть не пустити в єврокубки
Сьогодні 21:42 171
Левченко: Динамо не вистачає хорошого тренера
Сьогодні 21:22 809
Андронов назвав ім’я тренера, який міг би очолити Динамо
Сьогодні 13:17 2769 1
Магучіх: США і Німеччина пропонували змінити громадянство
Сьогодні 11:47 2649 1
Шевченко: Перехід у Мілан вплинув на мою реалізацію
Сьогодні 11:17 1065
Поворознюк: У лізі є клуби, які живуть на контрабанді
Сьогодні 10:32 2292 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо
Сьогодні 10:29 1079 1
Брестське Динамо оштрафує Хачеріді на половину місячної зарплати
Вчора 22:45 636
Чемпіонка світу не може повернутися до України
Вчора 16:40 1805 2
Блоги
Жорстокі масові бійки і індивідуальні кулачні бої: Найкращі сутички в УХЛ
Жорстокі масові бійки і індивідуальні кулачні бої: Найкращі сутички в УХЛ Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:42 207
Найкращі голи гравців Динамо після штрафних ударів. Частина третя
Найкращі голи гравців Динамо після штрафних ударів. Частина третя Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:42 220
Папа Інгульця. Надзвичайно відверте інтерв'ю Олександра Поворознюка
Папа Інгульця. Надзвичайно відверте інтерв'ю Олександра Поворознюка Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:23 345 2
Колишній захисник Динамо показав травму, через яку він завершив кар'єру
Колишній захисник Динамо показав травму, через яку він завершив кар'єру Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:44 3580
Дівчина дня: еротична фотосесія українки, яка зробила собі більше 10 пластичних операцій
Дівчина дня: еротична фотосесія українки, яка зробила собі більше 10 пластичних операцій Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:19 1773 7
Про 250 млн Суркіса та тренера з Росії для Динамо - ТаТоТаке
Про 250 млн Суркіса та тренера з Росії для Динамо - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 11:38 596
Майк Тайсон підтримав Шарія. Але це не точно
Майк Тайсон підтримав Шарія. Але це не точно Valeriy Ruchka
21.04.2020 20:22 686
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін
Про стосунки з Луческу та Ахметовим та як живеться при Зеленському - Руслан Фомін Valeriy Ruchka
21.04.2020 19:11 646
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського
ВІДЕО ДНЯ. Феноменальний гол Маріо Баслера в ворота Шовковського Андрій Твердохліб
21.04.2020 14:24 2160
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком
Дівчина дня: еротична фотосесія української спортивної журналістки, яка має перевагу над Ломаченком Андрій Твердохліб
21.04.2020 14:15 6006 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:10 Бокс Усик: Перед боєм молюся за свого суперника 274
22:02 Футбол Бойко: Я перебував у ТОП-5 найкращих голкіперів Європи 525
21:53 Бокс Усик: Хочу побачити бій Ломаченка і Лопеса, тому що суперник мого друга дуже говіркий 244
21:42 Футбол УЄФА назвав три умови, при яких клуби можуть не пустити в єврокубки 171
21:33 Бокс Заарештували колишнього суперника Дзінзірука 364
21:22 Футбол Левченко: Динамо не вистачає хорошого тренера 809
21:14 Футбол Колишній футболіст Ліверпуля переміг рак мозку 535
21:02 Футбол Чорноморець міг підписати переможця Ліги чемпіонів 658
20:55 Футбол Левченко: Заяви Усика - неправомірні 842
20:42 Блог Жорстокі масові бійки і індивідуальні кулачні бої: Найкращі сутички в УХЛ 207
20:40 Бокс Капітан збірної України: Ломаченко - це гордість нашої країни 745
20:25 Футбол Ярмоленко і Вест Гем не обговорювали можливість трансферу 606
20:10 Бокс Промоутер Чісори називає Усика одним з найкращих боксерів 938
19:55 Футбол Уткін назвав улюблених українських футболістів 939
19:42 Блог Найкращі голи гравців Динамо після штрафних ударів. Частина третя 221
19:39 Бокс Конкурент Ломаченка отримує смертельні погрози через расистські висловлювання 1039
19:25 Футбол ПСЖ згоден безкоштовно відпустити найдорожчого футболіста світу 1255
19:10 Футбол Жіночий чемпіонат Європи перенесли на 2022 рік 858
18:55 Футбол Погба може перейти до міланського клубу 777
18:39 Бокс Тайсон: Джошуа - ковток свіжого повітря у суперважкій вазі 1242
18:25 Легка атлетика Помер Олімпійський чемпіон 1980 року 1899
18:10 Футбол УЄФА може відмовитися від VAR через коронавірус 841
17:55 Футбол Ліверпуль веде переговори щодо переходу колишньої зірки Шахтаря 1300
17:40 Футбол УЄФА готовий схвалити скорочені формати ліг 1395
17:24 Футбол Зірковий футболіст показаво відмовився давати гроші на боротьбу з COVID-19 1460

Левченко: Динамо не вистачає хорошого тренера

Сьогодні 21:22 809 0
Фахівець поділився думкою про Динамо
Левченко: Динамо не вистачає хорошого тренера
#Левченко, #Динамо

Джерело - Tribuna.com.

В Україні дуже мало кваліфікованих тренерів, які мислять глобально.

Про це заявив президент Профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко.

"Не знаю кухню Динамо зсередини. Але бачу деякі процеси, які відбуваються в клубі. Жоден нормальний клуб не буде існувати за допомогою вибіркових трансферів, які не вписуються в загальну картину.

Без плану, чіткої стратегії твій клуб буде розвалюватися. Що і відбувається з Динамо. При всіх можливостях, кияни повинні конкурувати і бути нарівні з Шахтарем. Як буде розвиватися Динамо - мені важко сказати. Але вважаю, киянам не вистачає хорошого тренера.

В Україні дуже мало кваліфікованих тренерів, які мислять глобально. Є молоді перспективні тренери, але у них не вистачає досвіду. Є тренери старше, але між розумінням і мислю, яку вони доносять, є велика прірва.

Якщо брати молодих українських тренерів, Слава Шевчук швидко навів би порядок. Він би ще сам побігав. Думаю, ви не дарма виділили Реброва і Скрипника. Важливо, не де фахівець виріс як тренер, а щоб розумів реалії українського футболу, міг нарівні говорити з президентом і футболістами.

У нас тренери отримують корочку, ліцензію і все. Поїздили на тренерські курси і стажування у Гвардіоли, а потім усім розповідають в інтерв'ю, що були на стажуванні у Пепа.

Вже пару років говорю, щоб наші клуби подивилися на закордонних тренерів. Але потрібно розуміти, що у них і вище фінансові запити. Але якщо ти економиш на фахівцеві, такий і результат виходить", - сказав Левченко.

Раніше, Левченко не розуміє позиції Алієва та Усика щодо коронавірусу.

Коментарі ()