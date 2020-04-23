В Україні дуже мало кваліфікованих тренерів, які мислять глобально.

Про це заявив президент Профспілки футболістів Нідерландів Євген Левченко.

"Не знаю кухню Динамо зсередини. Але бачу деякі процеси, які відбуваються в клубі. Жоден нормальний клуб не буде існувати за допомогою вибіркових трансферів, які не вписуються в загальну картину.

Без плану, чіткої стратегії твій клуб буде розвалюватися. Що і відбувається з Динамо. При всіх можливостях, кияни повинні конкурувати і бути нарівні з Шахтарем. Як буде розвиватися Динамо - мені важко сказати. Але вважаю, киянам не вистачає хорошого тренера.

В Україні дуже мало кваліфікованих тренерів, які мислять глобально. Є молоді перспективні тренери, але у них не вистачає досвіду. Є тренери старше, але між розумінням і мислю, яку вони доносять, є велика прірва.

Якщо брати молодих українських тренерів, Слава Шевчук швидко навів би порядок. Він би ще сам побігав. Думаю, ви не дарма виділили Реброва і Скрипника. Важливо, не де фахівець виріс як тренер, а щоб розумів реалії українського футболу, міг нарівні говорити з президентом і футболістами.

У нас тренери отримують корочку, ліцензію і все. Поїздили на тренерські курси і стажування у Гвардіоли, а потім усім розповідають в інтерв'ю, що були на стажуванні у Пепа.

Вже пару років говорю, щоб наші клуби подивилися на закордонних тренерів. Але потрібно розуміти, що у них і вище фінансові запити. Але якщо ти економиш на фахівцеві, такий і результат виходить", - сказав Левченко.