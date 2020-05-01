Інгулець буде судитися за дострокове зупинення Першої ліги

Джерело - footboom.com.
Інгулець буде оскаржувати дострокове зупинення сезону у чемпіонаті Першої ліги.
Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.
"Якщо приймуть рішення про дострокове зупинення, нам нічого не залишиться, як задіяти контраргументи. На крутих завжди знайдуться більш круті. І якщо знадобиться, підемо в Лозанну, тоді нехай нас розсудить Спортивний арбітражний суд. Але ми за те, щоб все вирішувалося на футбольному полі", - розповів Поворознюк.
Нагадаємо, президент Інгульця назвав трьох найкращих тренерів Першої ліги.