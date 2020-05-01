Мемфіс Депай влітку моде змінити клуб

Півзахисник Ліона Мемфіс Депай може опинитися в чемпіонаті Італії.

Про це овідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, три ТОП-клуби Серії А претендують на вінгера - Мілан, Лаціо і Рома.

Наразі Депай не прийняв пропозицію від Ліона щодо нового контракту. Відомо також, що Мілан робив офіційну пропозицію щодо трансферу гравця взимку, але Ліон відмовив.

У нинішньому сезоні Депай зіграв 18 матчів за Ліон у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів і зробив 2 ассисти.

Нагадаємо, Ліон може оскаржити дострокове завершення Ліги 1.