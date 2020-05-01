 На Депая претендують три італійські ТОП-клуби | Футбол | Champion.com.ua
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На Депая претендують три італійські ТОП-клуби

Сьогодні 18:29 453 0
Мемфіс Депай влітку моде змінити клуб
На Депая претендують три італійські ТОП-клуби
#Депай, #Ліон, #Мілан

Джерело - xsport.ua.

Півзахисник Ліона Мемфіс Депай може опинитися в чемпіонаті Італії.

Про це овідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, три ТОП-клуби Серії А претендують на вінгера - Мілан, Лаціо і Рома.

Наразі Депай не прийняв пропозицію від Ліона щодо нового контракту. Відомо також, що Мілан робив офіційну пропозицію щодо трансферу гравця взимку, але Ліон відмовив.

У нинішньому сезоні Депай зіграв 18 матчів за Ліон у всіх турнірах, в яких забив 14 м'ячів і зробив 2 ассисти.

Нагадаємо, Ліон може оскаржити дострокове завершення Ліги 1.

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