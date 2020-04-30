Ліон може оскаржити дострокове завершення Ліги 1

Ліон незадоволений достроковим завершенням чемпіонату

Ліон готовий оскаржити рішення Професійної футбольної ліги Франції (LFP) про дострокове завершення сезону Ліги 1.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб має намір вимагати від ліги відшкодування збитків, які клуб понесе, втративши шанс боротися за місце в єврокубках. В офіційній заяві Ліона йдеться, що збитки становлять кілька десятків мільйонів євро.

Також Ліон нагадав, що раніше клуб запропонував альтернативний варіант завершення сезону - дограти у форматі плей-оф для визначення клубів, які зіграють в єврокубках і залишать вищий дивізіон.

Нагадаємо, ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції.