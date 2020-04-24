 Динамо під керівництвом Кучука здобуло перемогу у чемпіонаті Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо під керівництвом Кучука здобуло перемогу у чемпіонаті Білорусі

Сьогодні 19:51 586 0
Мінська команда переграла Смолевичі
Динамо під керівництвом Кучука здобуло перемогу у чемпіонаті Білорусі
#Динамо, #Смолевичі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 квітня, у шостому турі чемпіонату Білорусі ФК Смолевичі приймав мінське Динамо.

У першому таймі матчі гості забили два голи. Після перерви Шикавка збільшив рахунок. Але вже через чотири хвилини Горопевшек забив у власні ворота - 1:3. 

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
6 тур, 24 квітня

ФК Смолевичі - Динамо (Мінськ) 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 7 Бахар, 0:2 - 39 Шикавка (пен), 0:3 - 69 Шикавка, 1:3 - 73 Горопевшек (авт)

Раніше, Блохін зазначав, що білоруси серйозно кажуть, що їхній футбольний чемпіонат сильніший за український, але це навіть не смішно.

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