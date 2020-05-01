 Клуби Серії А вирішили дограти сезон | Футбол | Champion.com.ua
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Клуби Серії А вирішили дограти сезон

Сьогодні 17:46 522 0
Клуби Серії А планують дограти поточний чемпіонат
Клуби Серії А вирішили дограти сезон
#Серія А, #Італія

Джерело - football24.ua.

На екстреній конференції в телефонному режимі клуби Серії А були одностайними – всі хочуть завершити сезон на полі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Всі 20 клубів Серії А проголосували за те, щоб дограти сезон 2019/20.,

Раніше була інформація, що Торіно та Брешія виступають категорично проти відновлення сезону, однак на сьогоднішньому засіданні вони також підтримали загальну позицію. Окрім цього, клуби обговорювали питання трансляторів, адже побоюються позовів від Sky, DAZN і IMG.

Італійський уряд не дозволяє футбольним командам тренуватися та погрожує закрити сезон, а влада регіону Емілія-Романья розпорядилася, що Болонья, Парма, СПАЛ і Сассуоло можуть розпочати тренування.

Нагадаємо, стало відомо, скільки клубів залишиться у Серії А у разі дострокового завершення сезону.

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