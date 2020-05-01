Стало відомо, скільки клубів залишиться у Серії А у разі дострокового завершення сезону

Обмін клубами між Серією А та Серією Б збережеться

Федерація футболу Італії (FIGC) провела відеоконференцію з Асоціаціями футболістів, тренерів і суддів із приводу відновлення сезону, який був перерваний через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Було прийнято рішення, що якщо сезон завершиться достроково, то обмін клубами між Серією А та Серією Б збережеться. Таким чином, в елітному дивізіоні у наступному сезоні, як і раніше буде виступати 20 команд.

Раніше обговорювався варіант, при якому жоден з клубів Серії А не вилетить, а 2 найкращі команди Серії Б поповнять вищий дивізіон, в якому буде 22 клуби.

Нагадаємо, у Серії А одноголосно домовилися дограти чемпіонат.