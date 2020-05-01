 Хацкевич вивів Ротор у РПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Хацкевич вивів Ротор у РПЛ

Сьогодні 16:44 1292 0
ФНЛ завершили достроково
Хацкевич вивів Ротор у РПЛ
#Хацкевич, #Ротор, #РПЛ

Джерело - espreso.tv.

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич вивів волгоградський Ротор до прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Матч ТВ.

Відбулися збори клубів другого російського дивізіону. Більшістю голосів було ухвалено рішення достроково завершити сезон-2019/20. Нинішнє становище в турнірній таблиці буде зафіксоване, як підсумкове.

До прем'єр-ліги вийдуть волгоградський Ротор, який тренує білорус Олександр Хацкевич, та підмосковні Хімки.

Остаточно рішення має ухвалити Російський футбольний союз, який обговорить це питання не раніше 15 травня.

Відзначимо, що під керівництвом Хацкевича Ротор зіграв лише одну гру, після якої змагання було зупинено через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Хацкевич заздрить білоруським командам.

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