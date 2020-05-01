У Франції назвали збірну сезону Ліги 1

Джерело - sport.ua.
Видання France Football опублікувало збірну сезону Ліги 1, після того, як чемпіонат достроково завершили.
Збірна Ліги 1:
Воротар: Предраг Райковіч (Реймс, середня оцінка - 5,96)
Захисники: Амарі Траоре (Ренн, 5,41), Тіагу Сілва (ПСЖ, 5,75), Юніс Абдельхамід (Реймс, 5,64), Фету Мауасса (Ренн, 5,59).
Півзахисники: Марко Верратті (ПСЖ, 6), Едуардо Камавінга (Ренн, 6,13), Анхель Ді Марія (ПСЖ, 6,17).
Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 6,35), Неймар (ПСЖ, 6,07), Віссам Бен Єддер (Монако, 5,84).
Нагадаємо, ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції.