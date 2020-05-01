Кандидат до складу збірної України на Євро-2020, вихованець Карпат, а нині гравець іспанського Луґо, Василь Кравець став батьком.

Про це заявив сам футболіст.

"Хочу подякувати Богу, що в цей не легкий для нашого світу час, він подарував нам здорову та красиву дівчинку. Це найкращий день в моєму житті, тепер я буду робити найкращі дні свої доці. Тепер я тато і я дякую дружині за те. Кохана, я тебе кохаю, ця ніч була нелегкою, але ти все витримала і подарувала нам красиву і здорову дівчинку!", - зазначив Кравець.