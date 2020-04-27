Кравець вказав причину, по якій відмовив Динамо

Колишній захисник Карпат Василь Кравець, який нині виступає у складі іспанського Луго, міг перейти до київського Динамо.

Про це заявив сам футболіст.

“Я вже говорив, якщо буду повертатися в Україну, то тільки в Карпати і там завершувати ігрову кар’єру.

У мене був варіант, або Динамо або Луго. З боку київського клубу була конкретика. Я знав, що Динамо - гранд, що клуб постійно грає в єврокубках. Але у мене пацани з району за Карпати же вболівають. Та й мені прищепили: Завжди Вірні, запало в серце, тому не хотів нікуди йти.

А так сиділи в Туреччині зі Смалійчуком, він сказав: Є варіант: Динамо або Луго. Подумав п’ять хвилин і сказав: Луго", - зазначив Кравець.