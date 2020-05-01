Президент однієї з федерації футболу потрапив у гучний сексуальний скандал

Очільник гаїтянської Футбольної асоціації Ів Жан-Барт вляпався у неприємну історію.

Про це повідомляє The Guardian.

Президента Федерації футболу Гаїті звинувачують у розбещенні неповнолітніх. Протягом останніх 5-ти років Ів Жан-Барт начебто змушував молодих дівчат вступати з ним у статеві зносини. У місцевому центрі підготовки молодих футболістів працює жінка, яка допомагала чиновнику.

"Побачивши привабливу дівчину, Жан-Барт відправляв цю жінку до неї казати, що її виженуть з центру. Зазвичай дівчата починали плакати, після чого чули, що єдиний спосіб вирішити проблему – звернутися до Даду (прізвисько очільника Федерації). Заплакані та засмучені дівчата змушені були миритися з сексуальним насильством.

Одна з наших найкращих молодих гравців у 2018-му втратила цноту з Даду, коли їй було 17 років – їй довелося робити аборт. Це справжня ганьба – вони хочуть грати за країну, але якщо вони розкажуть про цю ситуацію, то будуть вигнані. Вони – заручники ситуації", - зазначила одна з постраждалих дівчат.