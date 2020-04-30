Маріку зловили в номері готелю разом з коханкою

Колишній нападник Шахтаря і збірної Румунії Чипріан Маріка напередодні потрапив у гучний скандал на батьківщині.

Про це повідомляє Ziar de Cluj.

Портал опублікував відео, на якому Маріка, прикритий лише одним рушником, виходить з номера в готелі Grand Hotel Italia в Клуж-Напоці після того, як в двері постукав невідомий. Цим невідомим, який і проводив зйомку відео, є дехто Флорін Мунтян - син чиновника румунського державного підприємства по виробництву, переробці і транспортуванню природного газу Transgaz.

Маріка кілька хвилин намагався умовити Флоріна Мунтяна припинити відеозйомку, однак той виявився наполегливим і продовжував стукати в двері, викликаючи з номера свою дружину Анну. Через якийсь час 31-річна жінка з'явилася на порозі, однак будь-яким чином пояснити своє перебування з напівоголеним екс-футболістом в одному номері не змогла.

Флорін Мунтян в спілкуванні з журналістами повідомив, що перед тим, як прийти до номеру, він протягом декількох годин стежив за дружиною, отримавши відомості про те, що та зраджує йому з іншим чоловіком.

Нагадаємо, Чипріан Маріка грав за Шахтар з 2004 по 2007 рік, після чого був проданий в "Штутгарт". Кар'єру футболіста румун завершив в 2016 році в 31-річному віці.

Раніше, Шахтар висунув Метревелі на посаду президента УПЛ.