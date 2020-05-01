Мілевський: Поки помився - вже 2:3 горимо

35-річний український форвард Динамо-Брест Артем Мілевський не дивився другий тайм кубкового матчу проти солігорського Шахтаря (2:4).

Про це заявив українець.

"Цікаво вийшло. Чесно, я навіть не дивився другий тайм, тому що був у роздягальні. Поки помився, вже 2:3 горимо. Звичайно ж, чекаю на фінал. Це найголовніше на сьогодні.

Чемпіонат довгий. Думаю, поправимо там. БАТЕ закриє Славію і будемо готуватися до Кубка", - зазначив Мілевський.