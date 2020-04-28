Пердута назвав своє прізвисько у команді

Захисник Ворскли Ігор Пердута вказав на кумедність свого прізвища.

Про це розповів сам футболіст.

"Ну звісно, без жартів не обходилося і в дитинстві, і в дорослому футболі. Але мені щастило з людьми — з мого прізвища ніхто не сміявся злостиво. Всі "підколи" завжди були дружніми і добрими, і спрямовувалися на те щоб підняти настрій, а не щоб з мене покепкувати.

Я ж розумію, що саме слово "пердута" доволі кумедне, і якби я сам почув таке прізвище, я б посміхнувся. Ви ж напевно чули, як мене партнери прозивають на полі: "Пердя" чи "Пердюня". І жодного разу це не було якоюсь образою. Прізвище не приносить мені жодного дискомфорту", - розповів Пердута.