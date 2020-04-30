Фердінанд: Погба потрібний Манчестер Юнайтед

Французький півзахисник Поль Погба необхідний для створення дивовижної команди у Манчестер Юнайтед.

Про це розповів колишній захисник МЮ Ріо Фердінанд.

"У команді є Мактоміней, Бруну і Погба. В атаці Решфорд, Марсьяль розташовується зліва, Джеймс або Санчо, якщо його придбають, - справа.

Решта будуть думати, що якщо ці хлопці сьогодні в формі, то це буде важкий день для них. У цього клубу неймовірні можливості. Якщо МЮ стане згуртованим, команда, просто створена для процвітання, буде дивовижною.

Нам потрібен готовий Погба, він потрібен МЮ. Необхідно зрозуміти, чи зможе він вибудувати взаємозв'язок з тими гравцями, яких зараз купляє Сульшер. Все залежить від Погба, але Сульшер в будь-якому випадку буде посилювати команду в незалежності від того, чи залишиться Поль в команді", - заявив Фердінанд.