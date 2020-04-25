Кріштіану Роналду вирішив продовжити кар'єру у Ювентусі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду пообіцяв керівництву клубу нікуди не йти аж до закінчення угоди.

Про це повідомляє Tuttosport.

35-річний португалець має намір до кінця відпрацювати свій контракт з туринською командою, який розрахований до літа 2022 року.

У Роналду склалися хороші взаємини з представниками клубу, які і в період пандемії коронавірусу часто зв'язуються з ним і турбуються про його здоров'я.

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Португальцю подобається серйозний підхід клубу до будь-якої справи, тому в найближчому майбутньому замислюватися про зміну клубної прописки він не збирається.

Нагадаємо, Роналду пригрозили санкціями за порушення карантину.