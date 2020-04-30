Барселона готова віддати Відаля і Грізманна за Мартінеса

Лаутаро Мартінес влітку може перейти у Барселону

Керівництво Барселони не має наміру припиняти спроби підписати нападника Інтера Лаутаро Мартінеса, в контракті якого прописана сума відступних у розмірі 111 млн євро.

Про це повідомляє AS.

Каталонський клуб через фінансову кризу, викликаної пандемією коронавірусу, не готовий активувати клаусула аргентинця, проте розглядає інші варіанти здійснити цей трансфер.

Барселона планує запропонувати за гравця 90 млн євро і півзахисника Артуро Відаля.

Також іспанський клуб готовий включити в угоду по Мартінесу свого форварда Антуана Грізманн, віддавши його в безкоштовну оренду в Інтер на один сезон.

Нагадаємо, Тер Штеген поставив ультиматум Барселоні.