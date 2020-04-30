Стала відома причина звільнення Маркевича з Чорноморця

Остап Маркевич покинув Чорноморець через фінансові проблеми одеського клубу.

Про це повідомляє ТаТоТаке у Facebook.

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"Рішення було прийнято після розмови тренера з гендиректором Анатолієм Місюрою. На якій з'ясувалося, що погасити борги (раніше було обіцяно, що зарплату за лютий команді заплатять принаймнi в квітні) найближчим часом не вийде. Стало очевидно, що виконувати серйозні завдання, заради яких Остап Маркевич і запрошувався в Чорноморець, неможливо — і сторони добровільно розірвали контракт", - йдеться в повідомленні.