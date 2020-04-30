Азар відновив тренування

Важливий крок у відновленні бельгійця.

Вінгер Реала Еден Азар кілька днів тому почав займатися з м'ячем.

Про це повідомляє AS.

Азар переніс операцію на щиколотці на початку травня. Очікується, що він буде готовий грати в кінці травня. Повернення бельгійця може стати гарною підмогою в боротьбі Реала за чемпіонство, якщо Ла-Лігу буде відновлено.

Бельгієць перебрався в Реал минулого літа з Челсі за 100 млн євро. Однак через травми він не зумів проявити себе повною мірою, зігравши лише в 15 матчах.

Нагадаємо, Азар подешевшав на 20 млн євро.