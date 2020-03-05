Півзахисник Реала втратив у вартості більше за інших гравців Ла-Ліги

29-річний бельгійський півзахисник мадридського Реала Еден Азар подешевшав на €20 мільйонів у порівнянні з груднем 2019-го року.

Про це повідомляє Transfermarkt.

За цей період Азар втратив у вартості більше, ніж всі інші гравці чемпіонату Іспанії.

Азар перейшов в Реал минулого літа з лондонського Челсі за €100 мільйонів, але через травми провів за вершкових всього 15 матчів у всіх турнірах, де забив один гол і віддав п'ять результативних передач.

На другому місці в списку гравців, які подешевшали, 20-річний португальський форвард Атлетіко Жоау Феліш, який втратив €10 мільйонів.

Нагадаємо, Перес зустрівся з Зіданом напередодні Ель Класіко.

Раніше, Реал переграв Барселону у 26 турі Ла-Ліги.