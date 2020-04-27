Маркевич: З Чорноморцем розлучилися цивілізовано

Остап Маркевич підтвердив припинення співпраці з Чорноморцем.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Цивілізовано розлучилися. Претензій до клубу немає. У мене залишаться дуже хороші спогади про цей період, нехай він і вийшов коротким. Але таке футбольне життя. Я полюбив Одесу. Всім серцем. Полюбив уболівальників, команду, стадіон, на якому грали... Життя триває.

На який термін був розрахований ваш контракт з Чорноморцем? На три роки", - розповів Маркевич.