Павелко запросив слідчих у Будинок футболу

Відповідний лист з пропозицією було направлено на ім'я голови ТСК

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко офіційно запросив членів парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) провести виїзне засідання у Будинку футболу.

Про це повідомляє видання Українські новини.

Відповідний лист з пропозицією було направлено на ім'я голови ТСК, яка займається питаннями розслідування можливих порушень при будівництві футбольних міні-полів зі штучним покриттям. Таким жестом УАФ хоче підкреслити, що активно бере участь у роботі ТСК, надаючи всі необхідні пояснення, документи та регулярно делегуючи своїх представників на засідання комісії.

"Вважаю можливим запросити всіх членів ТСК провести чергове виїзне засідання комісії у Будинку футболу. Запрошую до конструктивного спілкування в епіцентрі футбольного життя України. Адже Будинок футболу, це – кузня найбільших наших спортивних перемог. З радістю готовий до відвертої розмови, яку прошу проводити в закритому режимі. Такий формат виїзного засідання комісії обумовлений тим, що в ході засідання буде надана конфіденційна інформація, що містить комерційну таємницю та таємницю слідства. Також буде розкрита інформація про заходи з ліквідації схем (фінансуванні УАФ за рахунок коштів УЄФА до 2015 року із застосуванням офшорних схем - прим.), що дозволило прозоро і без будь-яких посередників отримувати сьогодні кошти на розвиток українського футболу", - сказано в тексті листа.

Нагадаємо, футбольна ТСК була створена у Верховній Раді у листопаді минулого року. За час роботи депутати заслухали інформацію від правоохоронних органів, провели виїзне засідання на заводі по виробництву штучного футбольного покриття ФФУ Продакшн, а також відвідали побудовані в Києві міні-поля для гри в футбол. Підсумковий звіт про роботу комісії, депутати повинні представити в Раді до 15 травня.

Раніше, завод з виготовлення штучних полів переїжджає до Краматорська.