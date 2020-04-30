Гусєв назвав найкращого тренера Динамо в своїй кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Легендарному футболісту Динамо Олегу Гусєву найкомфортніше працювалося з Анатолієм Дем'яненком і Юрієм Сьоміним.

Про це сказав сам гравець в ефірі Вацко Live.

"Звичайно ж кожень гравець обере того тренера, при якому він грає. Я б відзначив Анатолія Васильовича (Дем'яненко - ред.), при ньому я постійно грав, ставав чемпіоном і володарем Кубку України. Також відзначу Юрія Павловича (Сьомін - ред.)", - зізнався Гусєв.

Раніше Гусєв назвав ТОП-3 найкращих молодих футборліста Динамо та зауважив, що не хоче зараз очолити рідний клуб.