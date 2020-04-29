 Гусєв: Найближчим часом я б не хотів тренувати Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Гусєв: Найближчим часом я б не хотів тренувати Динамо

Сьогодні 20:17 637 0
Олег Гусєв прокоментував можливість очолити київське Динамо
Гусєв: Найближчим часом я б не хотів тренувати Динамо
#Гусєв, #Динамо

Джерело - Вацко Live.

Колишній півзахисник Динамо Олег Гусєв наразі не готовий очолити київський клуб.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Скажу так - кожна людина, яка вибирає якусь стежку, то хоче досягти максимальних висот. Для України, тренувати Динамо Київ - це одна з найбільших висот.

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Кожен тренер скаже, за винятком іншого українського клубу, що хоче тренувати Динамо. Але найближчим часом я б не хотів тренувати Динамо. Досвіду мало", - відзначив Гусєв.

Відзначимо, що наразі Гусєв є тренером молодіжної команди Динамо

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