Менеджер мріє про поповнення збірної країни вихованцями його клубу

Джерело - ТК Футбол.

Для президента Руху Григорія Козловського у найближчі вісім років головне, щоб його команда демонструвала красиву гру, а не результат.

Про це заявив сам функціонер.

"У нас дійсно дуже хороша команда. Крім того, управління клубу на вищому рівні, тут я бачу правильний вектор розвитку. Поки складно сказати, як буде у вищій лізі. Дніпро, наприклад, теж думав, що все буде добре, але почали перебудовуватися на ходу. Щодо вищої ліги. Я змінив тренера після першого кола, незважаючи на лідерство. Це говорить про те, що я хочу бачити красивий футбол, а результат прийде. Для мене результат не на першому місці, як мінімум, в найближчі років вісім. Моя мета? Якщо в збірній України вийде 11 вихованців Руху, я буду вважати, що моя місія виконана", - сказав Козловський.

Раніше Козловський зазначав, що історія з народною командою Карпати завершилася.