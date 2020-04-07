Колишній хавбек Динамо здивував босів Галатасарая

Беланда висловив бажання підписати новий контракт

Атакувальний півзахисник Галатасарая Юнес Беланда через агента довів до керівництва клубу своє бажання почати переговори про продовження терміну дії існуючого контракту, що закінчується влітку 2021 року.

Про це повідомляє Milliyet.

Цим 30-річний марокканець здивував босів Галатасарая, так як ті налаштовувалися на літній продаж високооплачуваного легіонера, чия ефективність на полі викликає певні питання.

Юнес Беланда є одним з найбільш високооплачуваних гравців команди. Його оклад становить 3,35 мільйона євро на рік, але з урахуванням всіляких бонусів може досягати 4,5 мільйони євро на рік.

Очікується, що остаточне рішення керівництво клубу прийме після консультацій з головним тренером Фатіхом Терімом, який зараз відновлюється від захворювання на коронавірус.