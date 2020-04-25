 ПСЖ не збирається вести переговори щодо продажу Неймара до вересня | Футбол | Champion.com.ua
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ПСЖ не збирається вести переговори щодо продажу Неймара до вересня

Вчора 23:27 381 0
Французький клуб зосереджений на успіху в Лізі чемпіонів і не хоче, щоб трансферні чутки якось вплинули на команду
ПСЖ не збирається вести переговори щодо продажу Неймара до вересня
#Барселона, #Неймар, #ПСЖ

Джерело - Sport.es.

ПСЖ не має наміру вести перемовини щодо продажу бразильського вінгера Неймара до вересня.

Про це повідомляє Sport.es.

Парижани сказали Неймару, яким цікавиться Барселона, що не хочуть його продавати. ПСЖ вважає, що зараз не найкращий момент обговорювати трансферні питання.

Французький клуб зосереджений на успіху в Лізі чемпіонів і не хоче, щоб трансферні чутки якось вплинули на команду.

З урахуванням нових рамок сезону ПСЖ не має наміру щось змінювати і, зокрема, вести переговори про продаж Неймара до вересня.

Якщо ПСЖ виб'ють з Ліги чемпіонів раніше, ніж очікувалося, ситуація може змінитися. Але поки в клубі наполягають на тому, що Неймар і Мбаппе не продаються. 

Нагадаємо, Неймару доведеться пожертвувати 30 млн євро заради повернення у Барселону

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