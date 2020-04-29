Пепе Рейна може покинути Мілан

Мілан прагне позбутись іспанського голкіпера Пепе Рейни, який нещодавно перехворів коронавірусом.

Про це повідомляє Calciomercato.

Мілан хоче відпустити 37-річного воротаря через високу заробітну плату. Голкіпер заробляє 3 млн євро в рік.

За свою кар'єру Пепе Рейна встиг пограти за Барселону, Ліверпуль, Баварію та італійські Мілан і Наполі.

Голкіпер перемагав на ЧС-2010 і двічі вигравав чемпіонат Європи (2008 і 2012). Взимку іспанець перейшов з Мілану до Астон Вілли на правах оренди.

Нагадаємо, Рейна анонсував близьке завершення кар'єри.