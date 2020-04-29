Легенда Ліверпуля анонсував близьке завершення кар'єри

Голкіпер поділився думками щодо фінішу власної ігрової кар'єри

Джерело - AS.

Голкіпер бірмінгемської Астон Вілли Пепе Рейна, права на якого належать італійському Мілану, планує завершити ігрову кар'єру після наступного сезону.

Про це заявив сам голкіпер.

"Я змушений буду повернутися після періоду оренди в Астон Віллі. Думаю, буде важко. У грі в мене залишилося 1-2 роки. Вважаю, що після наступного сезону в Мілані мій час у футболі завершиться. Ніколи не можна казати з повною упевненістю, але як гравець я не маю шансів. Як тренер - хтозна", - розповів Рейна.

У нинішньому сезоні Пепе Рейна провів 2 матчі за Мілан у Серії А та 6 поєдинків за Астон Віллу в рамках АПЛ.

Раніше, Доннарумма вимагає у Мілана підвищення зарплати.

Нагадаємо, Реал готовий викупити Доннарумму у Мілана.