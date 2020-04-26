ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням

Джерело - Чемпіон.

Напередодні, 25 квітня, ексзірці київського Динамо та збірної України Олегу Гусєву виповнилося 37 років.

УЄФА в своєму офіційному twitter привітав легенду.

"Вітаємо легенду київського Динамо Олега Гусєва з днем народження!", - йдеться в повідомленні.

Поздравляем легенду киевского "Динамо" Олега Гусева с днем рождения! 🎂



И смотрим его гол в победном матче с "Манчестер Сити" в 2011 году ✌@DynamoKyiv | #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/xqlEqEmuf2 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 25, 2020

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