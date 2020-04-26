 ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням | Блоги | Champion.com.ua
Мій профіль
Гол Мессі у ворота Шовковського потрапив до найвеличніших штрафних Барселони
Сьогодні 11:11 1664
34 річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Сьогодні 12:51 238
Стала відома перша суперниця Світоліної на віртуальному турнірі
Сьогодні 10:26 276
Тренувальні табори НХЛ відкриються 1 червня, - Скотт
Вчора 22:05 1358
5 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
Вчора 21:53 1908
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37!
Вчора 21:07 1772
Фото дня. Гравці Динамо відвідали поранених військових
Вчора 18:16 756
Світоліна дізналася суперниць на віртуальному турнірі
Вчора 10:15 1786
UFC 249 відбудеться 9 травня
Вчора 08:58 1767
У Бундеслізі чемпіонат можуть догравати у масках
Вчора 08:44 1822
Блоги
34 річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
34 річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:51 233
Зірковий український футболіст став холостяком
Зірковий український футболіст став холостяком Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:03 849 1
ВІДЕО. Українка дотепно відреагувала на відміну чемпіонату Європи
ВІДЕО. Українка дотепно відреагувала на відміну чемпіонату Європи Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:13 433
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:42 1124
Колишні гравці Динамо повторили найкращі голи Ліги чемпіонів
Колишні гравці Динамо повторили найкращі голи Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:55 876 1
5 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою
5 років тому Володимир Кличко здобув останню перемогу в кар'єрі. Відео бою Андрій Твердохліб
Вчора 21:53 1907
Один з найкращих важких форвардів в історії: Тіму Данкану - 44!
Один з найкращих важких форвардів в історії: Тіму Данкану - 44! Андрій Твердохліб
Вчора 21:29 388
ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 73!
ВІДЕО. Людина, яка змінила футбол. Легендарному Йогану Кройфу виповнилося б 73! Андрій Твердохліб
Вчора 21:22 435
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37!
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 37! Андрій Твердохліб
Вчора 21:07 1771
Фото дня. Гравці Динамо відвідали поранених військових
Фото дня. Гравці Динамо відвідали поранених військових Андрій Твердохліб
Вчора 18:16 756
За крок до тріумфу: п'ятисетовий трилер у фіналі Roland-Garros 1999 Медведєв - Агассі
За крок до тріумфу: п'ятисетовий трилер у фіналі Roland-Garros 1999 Медведєв - Агассі Андрій Твердохліб
Вчора 06:47 767 1
Про майбутнє Ярмоленка, матч зірок УПЛ і крутість Першої ліги - ТаТоТаке
Про майбутнє Ярмоленка, матч зірок УПЛ і крутість Першої ліги - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
24.04.2020 21:57 549
Золота колекція. Олександр Усик - Клементе Руссо: фінал Олімпіади в Лондоні. Відео бою
Золота колекція. Олександр Усик - Клементе Руссо: фінал Олімпіади в Лондоні. Відео бою Valeriy Ruchka
24.04.2020 14:35 943
Дівчина дня: еротична фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Дівчина дня: еротична фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Андрій Твердохліб
24.04.2020 12:52 6126
Алієви проти Мандзюків: змагання колишніх гравців Динамо
Алієви проти Мандзюків: змагання колишніх гравців Динамо Valeriy Ruchka
24.04.2020 11:59 673
Жорстокі масові бійки і індивідуальні кулачні бої: Найкращі сутички в УХЛ
Жорстокі масові бійки і індивідуальні кулачні бої: Найкращі сутички в УХЛ Valeriy Ruchka
23.04.2020 20:42 580
Найкращі голи гравців Динамо після штрафних ударів. Частина третя
Найкращі голи гравців Динамо після штрафних ударів. Частина третя Valeriy Ruchka
23.04.2020 19:42 570
Папа Інгульця. Надзвичайно відверте інтерв'ю Олександра Поворознюка
Папа Інгульця. Надзвичайно відверте інтерв'ю Олександра Поворознюка Valeriy Ruchka
23.04.2020 14:23 499 2
Колишній захисник Динамо показав травму, через яку він завершив кар'єру
Колишній захисник Динамо показав травму, через яку він завершив кар'єру Valeriy Ruchka
23.04.2020 13:44 9696
Дівчина дня: еротична фотосесія українки, яка зробила собі більше 10 пластичних операцій
Дівчина дня: еротична фотосесія українки, яка зробила собі більше 10 пластичних операцій Андрій Твердохліб
23.04.2020 10:19 4453 10
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:13 Футбол Гравець збірної України підтвердив розлучення із дружиною 1004 1
12:54 Футбол Марадона назвав головну помилку Роналдінью 608
12:51 Блог 34 річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 238
12:38 Футбол Миколенку і Попову ще рано в Європу - Лєднєв 438
12:13 Футбол Мессі вшанував пам'ять колишнього тренера Барселони 571
12:03 Блог Зірковий український футболіст став холостяком 857 1
11:50 Футбол Уткін: Україна не виграє Євро, за жодних обставин 636 1
11:40 Футбол Шахтар підтвердив зацікавленість до хавбека аргентинського гранда 604
11:25 Баскетбол НБА дозволить командам відкрити тренувальні бази 597
11:13 Блог ВІДЕО. Українка дотепно відреагувала на відміну чемпіонату Європи 437
11:11 Футбол Гол Мессі у ворота Шовковського потрапив до найвеличніших штрафних Барселони 1664
10:51 Футбол Городея - БАТЕ 0:2. Відеоогляд матчу 699
10:42 Блог ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням 1127
10:26 Теніс Стала відома перша суперниця Світоліної на віртуальному турнірі 276
10:07 Інше Коронавірус: Ситуація в Україні і світі на 26 квітня 28138
09:55 Футбол Динамо Брест - Шахтар Солігорськ 0:2. Відеоогляд матчу 1550
09:45 Бокс Золота колекція. Василь Ломаченко - Сан Чул Хан: фінал Олімпіди в Лондоні 1338
09:26 RunNews Біль у боці під час бігу: що це і як уникнути 1358
09:10 Футбол Шевченко розповів, чи поєднуватиме роботу в клубі та збірній України 1835
08:55 Блог Колишні гравці Динамо повторили найкращі голи Ліги чемпіонів 876 1
08:45 Навколо спорту Що почитати на карантині: 7 автобіографій спортсменів 259
08:25 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 30 1260
08:10 Футбол Маршрутами збірної на Євро. Частина 4 1229
25 Квітня 2020
23:42 ММА Батько Хабіба здав тест на коронавірус 1262
23:27 Футбол ПСЖ не збирається вести переговори щодо продажу Неймара до вересня 1417

ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням

Сьогодні 10:42 Андрій Твердохліб 1127 0
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням

Джерело - Чемпіон.

Напередодні, 25 квітня, ексзірці київського Динамо та збірної України Олегу Гусєву виповнилося 37 років.

УЄФА в своєму офіційному twitter привітав легенду.

"Вітаємо легенду київського Динамо Олега Гусєва з днем народження!", - йдеться в повідомленні.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()