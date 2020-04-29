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Голкіпер Аякса Андре Онана у майбутнє трансферне вікно нарешті готовий перейти в іншу команду.
Про це заявив сам голкіпер
"Не зрозумійте мене неправильно, я дуже задоволений перебуванням в Аяксі і дуже вдячний клубу. Це було п'ять чудових років тут, але тепер мій час прийшов, щоб зробити крок вперед. Я ще не знаю, що станеться, але мої амбіції гранично ясні.
Барселона? У мене все ще дуже хороші відносини з президентом, тренерами. Як я вже говорив раніше, Барса - мій дім. Якщо мені доведеться повернутися, я повернуся. Але сьогодні ми все ще далекі від цього. Я воротар Аякса і подивимося, що відбудеться в кінці сезону", - сказав Онана.
Раніше, Барселона запропонувала Аяксу трьох гравців за голкіпера Онану.
Нагадаємо, ПСЖ цікавиться голкіпером Аякса.