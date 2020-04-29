Колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека, який очолює Рому, обурений, що футболістам заборонено тренуватися на клубній базі.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Мені складно зрозуміти, чому мої гравці можуть вийти з дому і пробігтися в парку, де є ще багато людей, яких не перевіряють на COVID-19, але не можуть виконувати індивідуальну роботу на клубній базі, де у нас є всі умови, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас є три поля для тренувань, так що ми можемо розділити гравців та гарантувати соціальне дистанціювання", - сказав Фонсека.