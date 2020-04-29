Відновлення Бундесліги можуть відкласти

У Бундеслізі чекають на рішення уряду

Поновлення футбольного чемпіонату Німеччини можуть перенести з 9 травня, як планувалося раніше, на 16 травня.

Про це повідомляє Sport Arena.

Міністерство праці Німеччини визнало безпечним проведення матчів Бундесліги без глядачів і дало згоду на відновлення сезону при таких умовах. Однак Німецький футбольний союз очікує остаточне рішення уряду і канцлера Ангели Меркель. Початковий план рестарту чемпіонату 9 травня таким чином можуть відкласти на тиждень.

Футбольний союз Німеччини допрацював концепцію рестарту сезону, яку розглянуть на засіданні уряду 30 квітня.

Нагадаємо, директор Боруссії шокував наслідками невідновлення сезону у Бундеслізі.