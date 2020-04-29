Новий головний тренер Ворскли Юрій Максимов змусив команду повірити у власні сили.

Про це розповів захисник Ігор Пердута.

"Він розслабив команду. Ми постійно програвали, були останніми в таблиці і дуже переживали. Він зумів нас розвантажити, запевнив, що це всі тимчасові труднощі і все буде нормально. Ну і, звичайно, змінив модель гри і тренувальний процес. З мотивацією теж стало краще", - сказав Пердута.