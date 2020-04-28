Барселона запропонувала Аяксу трьох гравців за голікіпера Онану

Онана виступає за Аякс з 2015 року

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона зробила пропозицію Аяксу по голкіперу Андре Онані.

Про це повідомляє Voetbalzone.nl.

За воротаря каталонський клуб запропонував Аяксу трьох гравців - Нема, Карлеса Ален, Ріки Пуїга або Кольядо. Сам голкіпер хоче перебратися в Барселону, проте амстердамський клуб планує зберегти Онану в своєму складі ще на один сезон.

24-річний Андре Онана виступає за Аякс з 2015 року. Воротар - вихованець камерунської академії Самюеля Ето'о. У складі Аякса Онана став чемпіоном Нідерландів, виграв Кубок і Суперкубок країни, а також виходив у фінал Ліги Європи і півфінал Ліги чемпіонів. У поточному розіграші чемпіонату Нідерландів, перерване через пандемію коронавірусу, Онана провів 24 матчі, в восьми з яких не пропустив жодного м'яча.

Раніше, ПСЖ цікавиться голкіпером Аякса.