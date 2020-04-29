Миколенко може залишити київський клуб

Джерело - Динамоманія.

Захисник Динамо Віталій Миколенко розглядається як потенційна заміна гравця Мілана Тео Ернандеса, який привернув увагу багатьох ТОП-клубів.

Про це повідомляє pianetamilan.it

Тренерський штаб Мілана не вірить в ще одного лівого захисника команди Рікардо Родрігеса і хоче підписати на його місце іншу кандидатуру, молодого недорогого латераля.

Миколенко - в списку потенційних варіантів для Мілана. Також серед потенційних кандидатів на це місце ресурс виділяє Ентоні Робертсона, Мохамеда Фареса, Матіаса Вінью і Марко Кукурелью.

Раніше стало відомо, що якийсь клуб Серії А цікавиться ще одним гравцем Динамо.