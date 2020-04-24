Півзахисник може перебратися до чемпіонату Італії

Джерело - Чемпіон.

Клуб італійської Серії А проявляє інтерес до лідера київського Динамо Віктора Циганкова.

Про це заявив ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Є один інсайд, що Циганков фігурує в лонг-листі - це 25+ прізвищ - у команді другої половини таблиці Серії А. Ця команда не грає за схемою, де є правий вінгер.

А на позиції правого інсайда гравець, який серед ТОП-5 кращих півзахисників ліги за даними Wyscout", - зазначив Співаковський.

Нагадаємо, у другій половині турнірної таблиці Серії А зараз перебувають Сассуоло, Кальярі, Фіорентина, Удінезе, Торіно, Сампдорія, Дженоа, Лечче, СПАЛ і Брешія. До слова, портал Transfermarkt оцінює 22-річного українця у 16 млн євро.

Раніше Андронов зазначив, що у київського Динамо застарілий стиль управління клубом.