 Фомін назвав тренера, який би змінив гру Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Фомін назвав тренера, який би змінив гру Динамо

Сьогодні 08:08 1625 0
Фомін - про зміни на тренерському містку киян
Фомін назвав тренера, який би змінив гру Динамо
#Фомін, #Григорчук

Джерело - Чемпіон.

Український тренер Роман Григорчук, останнім місцем роботи якого була Астана, підійшов би київському Динамо.

Про це заявив нападник Маріуполя Руслан Фомін.

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"Деякі вболівальники хочуть, щоб Роман Григорчук очолив Динамо. Як я думаю, чи у нього могло б вийти в Києві? Безумовно, могло б. Я вважаю його сильним тренером з жорстким характером. Напевно, не кожен може витримати цей характер. Але зі своїм прагненням до перемог, до вимог навіть на тренуваннях - я думаю, Роман Йосипович щось поміняв би в Динамо 100%.

А в який бік, був би результат чи ні, важко сказати. Він специфічний тренер, до нього складно знайти підхід", - сказав Фомін.

Раніше, Фомін розкритикував Зеленського.

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