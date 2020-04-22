Фомін: При Зеленському стало навіть гірше

Нападник Маріуполя Руслан Фомін не бачить позитивних змін після року президента Володимира Зеленського.

Про це розповів сам футболіст.

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"Ні, поки що ні. Поки взагалі нічого не змінилося. Я думаю, що з цими всіма ситуаціями навіть гірше стало. З епідемією плюс ціни, долар росте... Чесно, поки тільки гірше.

Єдине, що хочеться - щоб не було війни на Донбасі. Віримо, сподіваємося", - сказав Фомін.