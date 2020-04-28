 Костишин: Тест Купера став непотрібним | Футбол | Champion.com.ua
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Костишин: Тест Купера став непотрібним

Вчора 23:58 841 0
Руслан Костишин прокоментував методи роботи з футболістами
Костишин: Тест Купера став непотрібним
#Костишин, #Колос

Джерело - Бомбардир.

Тест Купера не несе ніякої інформації про футболістів.

Про це розповів головний тренер Колоса Руслан Костишин.

"Тест Купера після місяця відпустки - це що показник? Згодом цей тест став непотрібним. Він не несе якусь інформацію.

Для Павлова цей тест був основним? Кожному своє. Навіщо після місяця відпочинку бігти на максимум? Добре, ти провів тест, пів команди Купера не пробігло. Як далі команду тренувати? Якби там команду поділили на групи, але ні, ми всі разом тренувалися. Мені здається, це був тренд, методика, так все робили. З часом можуть сказати, що тест йо-йо нікому не потрібен", - розповів Костишин.

Раніше, Костишин анонсував зменшення зарплат у Колосі.

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