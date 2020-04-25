Костишин анонсував зменшення зарплат у Колосі

У Колосі гравці погодилися на зменшення заробітної плати у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це розповів головний тренер клубу Руслан Костишин.

"У Колосі все добре, немає проблем. Розмови про скорочення зарплати є, футболісти самі виступили з ініціативою допомогти президенту.

Є розмова про скорочення на 20 %, але ми ще зарплату не отримали, може президент скаже, що я не приймаю вашої пропозиції", – розповів Костишин.