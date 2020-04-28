Протасов назвав дату відновлення УПЛ

Українська Прем'єр-ліга може відновитися на початку червня.

Про це розповів перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Якщо говорити простими словами, все залежить від рішення керівництва країни - Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я, які затверджують план виходу з карантину. Думаю, команди зможуть почати тренувальний процес в період з 10 по 20 травня.

Відновлення матчів? Будемо обговорювати з клубами дати 5-6 червня. Команди футболісти хочуть грати. Як мінімум два тижні у них буде на підготовку. Подивимося, зараз гонки в цьому питанні немає. У нас є уявлення, як догравати сезон. Основна мета - колишня: завершити чемпіонат і Кубок в повному обсязі, з дотриманням спортивного принципу", - відзначив Протасов.