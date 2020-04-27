Українська Прем’єр-ліга вже підготувала проєкт календаря на відновлення сезону в червні, однак все залежить від рішень українського уряду.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

"На сьогодні у нас наступний план. Є розроблений проєкт календаря відновлення чемпіонату України. Цей план-календар буде розісланий всім клубам Favbet Ліги, він обов'язково буде узгоджуватися з УАФ, і спільно з Асоціацією ми узгодимо план виходу клубів української Прем'єр-ліги з карантину.

Але ми залежимо від рішення нашого уряду. Якщо нам дозволять вийти, як і було озвучено, 12 травня, то буде добре. Якщо ні - то тоді будуть внесені корективи, які також будуть обговорені з клубами.

Проєкт календаря передбачає конкретні дати - ми плануємо починати на початку червня", - сказав Дикий.